İbrahim Kahveci: O kadar çok soru ve söylenti oluşuyor ki her biri başlı başına bu ülkeden kaçmak için neden olabilir

Şimdi oturup şapkayı önümüze koyalım ve azıcık düşünelim: Yıllardır yabancı sermayeye bağımlı ekonominin sürmeyeceğini sürekli yazar dururum. Her yıl 40-50 milyar dolar yabancı paraya muhtaç bir ekonomi ile milli bir ülke olmayacağımızı da her sefer gündeme taşırım.

Bugün dövize muhtaç bir ülke miyiz?

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-Evet

Döviz ihtiyacımızı daha çok çalışarak ve mal satarak karşılayabiliyor muyuz?

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-Hayır

Her kurum üzerine düşen görevi yapabiliyor mu?

-Hayır… Bırakın kurumları, bugün olanları görerek 1 ay önceden uyaran Mehmet Şimşek’in başına gelenler zaten yetiyor.

Şimdi bir düşünün: Seçimlerden sonra nasıl bir para ve ekonomi teorisi ile yönetileceğiz? Aslında ülkemize bu iktidar döneminde 600 milyar dolardan fazla para getiren yabancılar bunları düşünüyor.

Döviz hesapları ne olacak? Piyasalar nasıl işleyecek? Kambiyo rejimi nasıl değişecek? Vs vs.

O kadar çok soru ve bir o kadar da çok söylenti oluşuyor ki! Her biri başlı başına bu ülkeden kaçmak için neden olabilir.

İbrahim Kahveci’nin yazısı