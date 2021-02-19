İbrahim Kahveci: ‘Mutluyum’ diyenlerin mutluluğu nereden geliyor?

İnsan burada şu soruyu sormadan edemiyor elbette…

1- Son 5 yılda üniversite mezunları iş bulmaya devam ediyor. Hatta lise mezunlarının bile üzerine çıktılar ve son iki yılda bile iş buluyorlar. Ama özellikle lise altı eğitimliler iş bulmayı bırakın, 2,5 milyonu mevcut işini bile kaybetti.

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2- Lise altı eğitimliler krizle beraber çocuk sayılarında çok hızlı düşüş yaşıyor. Evlat sahibi bile olmakta artık çok daha sınırlı durumdalar.

O zaman bu mutluyum diyenlerin mutluluğu nereden geliyor?

Ya da gelecek bakışı hangi kesimde daha etkin rol oynuyor?

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İbrahim Kahveci’nin yazısı