İbrahim Kahveci: Muhalefetin yerel yönetimlerde daha başarılı olması gerekiyordu

Onca büyük ekonomik krize rağmen yerel yönetimi muhalefette olan büyük illerde iktidar bloğu nasıl ve neden oy oranını artırıyor?

Ya da, büyük çoğunluk olduğu yerlerde yüzde 5,0-15,0 puan arası oy kaybeden iktidar bloğu, neden kendisinde olmayan yerel yönetimlerde bırakın oy kaybetmeyi, oyunu bile artırıyor?

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Şimdi bugün ki konumuzu da kapatalım: Ülkede seçmen özellikle büyükşehirlerde sandığa gitmeyerek iktidar bloğunu azınlığa düşürmüştür. Geçerli oylar 24 Haziran seçimlerine göre 39,1 milyondan 35,8 milyona düşüyor. Buna karşılık muhalefetin oyları da 18,7 milyondan 18,6 milyona düşüyor. Yani artmıyor.

Seçmen bu seçimde muhalefete de önemli işaretler vermiştir. En azından yerel yönetimlerde daha başarılı olması gerekiyordu.

İbrahim Kahveci’nin yazısı