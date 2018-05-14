İbrahim Kahveci: Mesele seçim değil, asıl sürprizler seçim sonrasında

Cari açık kısa vadede kapatılamayacağına göre geriye bütçe açığı kalıyor. Bütçe harcamaları da o derece kısılamayacağına göre, geriye bütçe gelirlerini artırmak kalıyor. Bütçe gelirleri nasıl artırılacak?

Ya on milyarlarca liralık yeni kamu malları satılacak.

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Ya da yeni vergi artışları ve kamu zamları gelecek.

Veyahut her ikisi birden.

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Özet mi? Çifte açıkla gidersek 2019’a kalmadan büyük bir ekonomik daralma ile IMF’nin kapısına soluğumuz yetmeyebilir. Çifte açık yerine tek açıkla gitmeye kalkarsak ise, seçim sonrası büyük vergi artışları ve kamu zamlarına şimdiden hazırlanalım.

Yani mesele seçim değil, asıl sürprizler seçim sonrasında.

İbrahim Kahveci’nin yazısı