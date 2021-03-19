İbrahim Kahveci: Merkez Bankası, ülkemizin elinin kolunun bağlı olduğunu ilan etti

Dün Merkez Bankası faiz artışı ile ülkemizin elinin-kolunun bağlı olduğunu da ilan etmiş oldu.

Normalde ekonomiyi işsizliğin düşük, savurganlığın yüksek olduğu dönemlerde soğutmak istersiniz. Yani aracınızla 6. viteste 250 km hız yaparak motoru ısıttıysanız bu sorun karşınıza çıkar. Ama Berat Albayrak döneminde araç 1. viteste 70 km hızla motor yakıldı.

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Şimdi 10 milyon ve yüzde 30 işsizlik ortamında ekonomiyi soğutmak zorunda kaldık. Bu günah sadece bugüne ait değil derken bunu kastediyorum.

Acaba bu maliyeti toplum nasıl taşıyacak? Siyasetin görmek istemediği işsizlik ve yoksulluk nasıl çözülecek?

İşimiz gerçekten zor.

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İbrahim Kahveci’nin yazısı