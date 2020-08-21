İbrahim Kahveci: Merkez Bankası kararı Türkiye gerçeğinin aynası oldu

Dün Merkez Bankası kararı aslında Türkiye gerçeğinin bir aynası oldu. Merkez Bankası alanda, yani fiiliyatta para musluklarını kısıyor, faizleri yükseltiyor. Kısaca 1 ay önce ne yapmış ise bugün tam tersini yapıyor.

Ama aynı Merkez Bankası gösterge, yani tabela faizlerine okunmuyor. Sanki 1 ay öncesi ile aynı durumdayız.

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Ülkemizin de bir dönem NATO ve Avrupa Birliği yerine Rusya ve Şanghay 5’lisi hayalleri gibi. Hatırlayın o günleri… Bu hayaldir, Türkiye’yi yalnızlaştırır diyenler de hain ilan ediliyordu.

O gün Ülkenin yeni eksen kurduğunu ilan edenler bugün Trump için methiyeler diziyor. Maalesef bu ciddiyetsizlik ve büyük bir devlete yakışır olamayan duruma dün Merkez Bankamız da bir örnek vermiş oldu.

Umarız bütün günahları üstlenen meçhul yabancı düşmana yeniden büyük iş düşmez. Ya da “Sizi daha ne kadar ben kurtaracağım; birazcık da siz doğru iş yapın” demez.

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İbrahim Kahveci’nin yazısı