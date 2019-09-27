İbrahim Kahveci: Matematik kuralı gibi bir çıkmazdayız, faiz düşüşüne rağmen lira değer kaybetmiyor

Matematik kuralı gibi bir çıkmazdayız.

TL faizleri 22’lerde dolaşırken bile parasını dövize yatıran yerli vatandaşlar bu huyundan vazgeçmiyor. Hala döviz alımı devam ediyor ama faiz düşüşüne rağmen TL değer kaybetmiyor. Ya da sokak dili ile söylersek dolar onca talebe rağmen yükselmiyor.

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Ülkeye döviz girişi sadece 3,7 milyar dolar seviyesinde kalırken, döviz kredileri azalırken, (döviz yaratma kabiliyeti açısından) 31,7 milyar dolarlık döviz alımı TL faizleri düşmesine rağmen TL’nin değerini oynatamıyor.

Ne dersiniz?

Yeni bir ekonomi hikayesi mi yazıyoruz?

İbrahim Kahveci’nin yazısı