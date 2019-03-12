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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Kriz bittikçe ‘bunalım dönemi’ başlayacak

Bir kere şunu söyleyelim ki, ekonomide temel yapılarda bir iyileşme imkanımız maalesef bulunmamaktadır.

Artık yakın tarihte uzun süre negatif faiz veya başabaş faiz dönemimiz oldukça zordur.

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Ankara o kadar şişman ki, ona para yetiştirecek bir özel sektör gücü bulunmamaktadır. Kamu kaynaklı ve destekli geçici istihdam artışları olsa bile, kalıcı bir iş hayatını uzun yıllar kimse hayal edememektedir. Hele de yüksek ücretli bir işi artık hayal bile etmeyin derim.

Kısaca önümüzde düşük gelir seviyesinde geçireceğimi uzun bir süre bizi bekliyor. Geçici istihdam teşviklerinin etkisini kaybetmesi ile artan ve kronikleşen bir işsizlik süreci de bizi bekliyor.

Evet, kriz şiddetini çok sürmeden yavaş yavaş kaybedecektir. Ama kriz bittikçe bunalım dönemi başlayacaktır.

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Hem de hiç öyle erken bitecek bir dönem olarak görülmemektedir.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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