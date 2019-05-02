İbrahim Kahveci: Kredisiz-faizsiz büyümeden başka şeye aklı ermeyen ekonomi yönetimi ne yapacak?

Kısaca olay şu: Hazine’nin dış borçlanması ile elde edilen kaynakların büyük kısmı kamu bankaları eliyle TL kredi olarak seçim döneminde dağıtılmış.

Ama şimdi o para da bitti. Hatta erken borçlanılan o dış borçlarında vadesi geliyor. Ya yeni dış borç bulunacak, ya da mevcut eski borçlardan ödeme yapılacak?

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İyi ama sistemin bir de özel bankacılık bölümü var. Orada zaten para yok.

Özel bankalar adeta üç-beş kuruş tahsil ettikleri kredilerden imkan buldukça dış borç ödüyorlar. Böyle bir ortamda özel bankalara “kredi verin” demekten daha abes bir şey olamaz.

Eeee, o zaman ne olacak?

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Kredisiz-faizsiz büyüme modelinden başka bir şeye aklı ermeyen ekonomi yönetimi ne yapacak?

Tahsilat zamanı elbette geldi. Ama tahsilatı kolaylaştırmak için neden Kıdem Fonu ve Zorunlu BES fonu geliyor sandınız….

İbrahim Kahveci’nin yazısı