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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Kimse evladına parlak bir iş beklemesin

Bugün ülkemizde yatırımlar 2015 yılından beri gerileme sürecinde. Bunun anlamı şudur:

Fabrikalarda mevcut kapasite bitince artan nüfusa iş imkânı maalesef çok daha sınırlı olacaktır.

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Kimse evladına parlak bir iş beklemesin. Anlayacağınız bu düzende o iş biraz zor.

Yatırımlar ek istihdam açısından hayati önem arz eder. O nedenle gelecek beklentinizi düşürmenizi sağlam delille bitirin diyorum.

Hayale kapılmayın…

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Yatırımların azalması ile zaten 2015 yılından beri yüksek işsizlik oranları ile karşı karşıyayız.

Toplumda krediye dayalı tüketim ile bu sorun çok fazla hissedilmemiş olabilir. Evet, tüketiyoruz ama hanemizde gelir olarak değil, borç birikimi olarak yaşam sürüyoruz.

Kısaca ekonomide BUNALIM aşaması 2015 yılında zaten başlamıştı. Bunu bir kenara not düşelim.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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