İbrahim Kahveci: Kendi elimizle kendi piyasamızı vuruyoruz

Hatırlarsanız daha kısa süre önceye kadar yabancılara gelin bize yatırım yapın diyorduk. Biz güvenilir ülkeyiz diyorduk.

Acaba yurtdışında kendi piyasamızı yaraladığımızda, ya da kilitlediğimizde yarın ihtiyacımız olduğunda ne yapacağız? İhtiyacımız olan döviz takaslarını nasıl gerçekleştireceğiz?

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Bugün bize oldukça hoş gelen bir hareket tarzı içinde olabiliriz. Ya yarın!

İşin özeti şu: Kendi elimizle kendi piyasamızı vuruyoruz. Bir de yine kendi elimizle kendi fırtınamızı oluşturuyoruz.

Umarım piyasamız ölmez ve de umarım o fırtına bizi de gelip vurmaz.

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İbrahim Kahveci’nin yazısı