İbrahim Kahveci: Kaçırdığımız fırsat tarihidir

Bakın 80’lerde yüzde 25’lere ulaşan kamu yatırım oranı ve şehirleşme ile fırsat eşiğinin zeminini hazırlamıştık. 90’larda tam fırsat eşiğine girecekken erken emeklilik ile bu kapıyı açtırmadık.

Ve son 20 yıl… Adeta fırsat eşiğinde en kötü yönetimle Türkiye’nin geleceğini bitirdik.

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Sizce bu gizli el nedir?

Kim Türkiye’nin tarihi fırsatını heba etti? Kim geleceğimizi fakirliğe mahkum etti?

Kaçırdığımız fırsat tarihidir ve bir daha kaç kuşak sonra gelir kimse bilmiyor. Ama olsun siz 2023 hedeflerini beklemeye devam edin.

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Hepimize geçmiş olsun.

İbrahim Kahveci’nin yazısı