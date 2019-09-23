İbrahim Kahveci: İşte o günlerde başladı hainliğim, troller saldırdıkça saldırıyordu

Son yazımın içinde eski yazılardan alıntılar olduğundan epey uzun verdim. Tarihe kayıt düşmesi için bazen eski yazılardan alıntılar yapmışım ama bugün burada baktığım yazılar sadece 2015 ortasından 2016 sonuna kadar olan yazılar.

İşte o günlerde başladı hainliğim…

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Troller saldırdıkça saldırıyordu.

Ekonomik tetikçilik vs ne varsa tüm suçlar benim olmuştu adeta…

Aslında keşke gerçekler farklı olsaydı da ben haksız çıksaydım diyorum. Bugün Ankara’nın göbeğinde işsizlikten kendini yakan bir vatandaşın canından daha mı değerli yazdıklarımın doğru çıkması?

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Bir can her şeyin üstündedir.

Kısaca doğruyu söyleminin maliyeti arttıkça artarken, yalan ve yanlışı savunmanın getirisi de yükseldikçe yükseldi.

İbrahim Kahveci’nin yazısı