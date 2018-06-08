İbrahim Kahveci: İşte bu nedenle faiz artırımları dövizi düşürmüyor

Peki, yükselen faize rağmen döviz neden düşmüyor? Defalarca yazıyorum ama yine yazayım. Ortada iki bilinmez cenaze duruyor. Bu cenazeler kaldırılmadan faiz artışlarının istenen ve normal olan sonuçları vermeyeceğini söyleyebiliriz:

1- Seçimlerden sonra Başkan ile Merkez Bankası bağımsızlık meselesi ne olacak? Yabancı yatırımcılar için hayati bir konu. Bu konuda Bakanların Londra’ya gidip söz vermesi de işe yaramıyor. Yatırımcılar asıl oyuncudan bağlayıcı adımlar bekliyor.

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2- Seçimlerden sonra yerli ve milli para meselesi ne olacak? Değeri altınla ilişkili olacağı ilan edilen yeni bir para sistemine mi geçilecek; yoksa döviz hesapları yeni para sistemine göre mi işlenecek?

Açıkçacı yeni dönem epey belirsiz. Seçimler kadar asıl seçimlerden sonrası belirsiz.

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Ülke nasıl bir para politikası ile yönetilecek? Kimse bir şeyden kesin emin değil. Mesele düşük faiz-düşük enflasyon teorisi yeniden mi işlenecek? Bilmiyoruz.

İşte bu nedenle faiz artırımları dövizi düşürmüyor.

İşte bu nedenle bir türlü iktisat kuralları yeterli çalışmıyor.

İşte bu nedenle ekonomimiz giderek çöküyor. Ve de herkes bu filmi dış mihrakların çevirdiğini sanıyor. Zaten asıl mesele de bu.

İbrahim Kahveci’nin yazısı