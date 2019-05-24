İbrahim Kahveci: İşsizlik Fonu artık bir kısım patron fonuna döndü

Üsküdar meselesinde bir de işverenler tarafı var tabii. Yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yürüttüğü kampanya…

TOBB 2,5 milyon kişiyi işe alacak ya o mesele.

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Hani yeni elemanların 3 aylık tüm maaşı ve bir yılın kalan 9 ayının da tüm SGK ve vergi giderlerinin “İşsizlik Fonundan” ödeneceği kampanya.

İş-Kur İşsizlik Fonu Nisan verilerini açıkladı.

Olay şu:

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İşçi ve işveren adına patronlar 1 milyar 306 milyon lira fona para yatırmışlar. Ama işveren teşvik ödemesi 1 milyar 345 milyon lira ile ödemenin de üzerine çıkmış.

Kısaca İşsizlik Fonu artık bir kısım patron fonuna döndü…

Atı olup Üsküdar’a geçenler ne kadar şanslı… Yoksa köprüden atlayıp intihar etmek bile kimsenin umurunda olmaz oldu.

İbrahim Kahveci’nin yazısı