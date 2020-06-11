İbrahim Kahveci: İşsizliği düşük gösterince insanlar iş mi buldu?

Geçen yıl 32 milyon 339 bin olan işgücü sayısına +550 bin yeni nüfusu eklememiz ve sayının 32 milyon 889 bine çıkması beklenirdi. Ama işgücü meğerse 30 milyon 104 bin kişiye düşmüş.

Eğer eskisi gibi işgücüne katılım devam etseydi işsizlik oranı ne olacaktı? İşte asıl soru burası…

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İşgücü 32 milyon 889 bine çıkacak, çalışan sayısı da 1 milyon 662 bin düştüğü için işsiz sayısı tam 6 milyon 756 bin olacaktı. Ama TÜİK verileri işgücüne katılımı düşürdüğü için işsiz sayısı 3 milyon 971 bin ve işsizlik oranını da %13.2 açıkladı.

Oysa insanlar umutlarını kaybetmese ve evlerine kapanmasa, ülkemizde gerçek işsizlik rakamının tam %20.5 olarak karşımıza çıkacağını bilmeliyiz.

İşsiz sayısını ve işsizlik oranını düşük gösterince insanlar iş mi buldu?

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İbrahim Kahveci’nin yazısı