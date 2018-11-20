İbrahim Kahveci: İş ciddi

(…) tüketimde sıfıra geldik.

(…) boğazımızdan ve giyimimizden kısmamışız çok şükür. Ama gerisinde kısmışız (…) tüketim harcamamız zaruri alanlara yönelmiş.

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Geriye de bir şey kalmamış.

Zaten İş-Kur verileri özellikle eylül ayında bir şeylerin çok ters gittiğini gösteriyordu.

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(…) Aralık ya da Ocak ayında 5 milyonun üzerinde bir işsiz ordusu karşımıza çıkabilir. Hatta şunu da ekleyelim: Mevcut gidişata gerçekten dolar-faiz gözü ile bakılmadan bir önlem alınmaz ise işsiz sayısı kış aylarında (mevsim işsizleri de eklendiğinde) 6 milyon kişiye de yaklaşabilir.

Aslında gerçekleri hepimiz biliyoruz.

Çözüm ise ayağımızı yorganımıza göre uzatarak akıllı reformları devreye almaktır. Oraya buraya para dağıtarak veya hazine garantileri ile gelecek kuşakların gelirini satarak günü kurtarıcı politikaları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Gerçeklerle yüzleşip, hep beraber çalışma seferberliği ile sistemi düzeltmemiz gerekiyor.

Anlayacağınız iş ciddi.

İbrahim Kahveci’nin yazısı