İbrahim Kahveci: IMF bile sana ‘vatandaşından TL ile borçlan’ demiş, bu politikayı Albayrak kaldırmış

Merkez Bankasının kasasında döviz bırakmayarak, swaplarla Milletin dövizini toplamaya rağmen neden kasadaki döviz rezervi sürekli eridi?

Kısa süreli bir algı nedeniyle ülkeyi neden uzun süreli bir ekonomik sıkıntıya sokuyoruz? Bugünün 3 kuruşluk çıkarını neden yarının 300 liralık maliyetine tercih ediyoruz? Bizi bu kadar günübirlik algı politikalarına iten gerekçe nedir?

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Neden ülkemizin gerçek sorunları ile yüzleşip, kalıcı çözüm aramıyoruz?

Kardeşim İMF bile sana “Kendi vatandaşından kendi paran olan TL ile borçlan; kendi vatandaşından Amerika’nın doları, Avrupa’nın eurosu ile borçlanma” demiş.

Sen ne yapmışsın?

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2019’a kadar süren bu politikayı Albayrak kaldırmış ve Türk Halkından bile Amerikan doları ve Avrupa eurosu ile borçlanmaya başlanmış.

Kim yerli, kim milli? Ne hikayesi anlatıyoruz? Kimi kandırıyoruz?

İbrahim Kahveci’nin yazısı