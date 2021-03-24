İbrahim Kahveci: İlginç döviz işlemleri gündemimize geri gelmiş oldu

Hatırlarsanız 2019 başından Berat Albayrak’ın gidişine (affının kabul edilişine) kadar kamu bankaları döviz piyasalarında satışlar yapıyordu.

Bu dönemde Merkez Bankası bankalardan swap yolu ile döviz almış ve bu dövizlerde piyasaya satılmıştı. Toplam 128 milyar dolarlık satışın hala izi bulunamazken yeniden ilginç döviz satışının gündeme gelmiş olması da ilginç olsa gerekir.

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Nasıl ki, yüksek faiz oranı enflasyonu da yükseltir teorisi yeniden Merkez Bankası yönetim değişimi ile geri geldi ise, benzer şekilde ilginç döviz işlemleri de gündemimize geri gelmiş oldu.

Hayırlı olsun…

İbrahim Kahveci’nin yazısı