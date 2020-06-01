İbrahim Kahveci: İki yıl öncesine bakarsak adeta yerimizde saymışız

Cari fiyatlarla 2020 yılı ilk çeyreğinde gelirimiz yüzde 16.2 arttı. 2018 yılı ilk çeyreğine göre ise artış yüzde 35.2.

Eğer bunu enflasyondan arındırırsak büyüme oranımız reel olarak geçen yıla göre yüzde 4.54 ve iki yıl öncesine göre de yüzde 2.16 artmış oluyor. Dikkat ederseniz büyümemiz iki yıl öncesine göre sadece yüzde 2.16 artış göstermiş.

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Aslında baz etkisi büyüme ile bu yıl ciddi bir refah artışı sağlamış görünüyoruz. Ama iki yıl öncesine bakarsak adeta yerimizde saymışız. Hatta nüfus büyümesini karşılayacak seviye olan yüzde 4.5’un oldukça altındayız.

İbrahim Kahveci’nin yazısı