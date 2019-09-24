İbrahim Kahveci: Hükümet IMF’nin dediklerini yapmaya başlamışsa asıl orada yetkilileri izlemek gerekiyor

IMF Türkiye’de 4. madde görüşmelerini Türkiye yönetiminde bulunan AK Parti yetkilileri ile sürdürürken neden muhalefet sorun oldu?

Önceki gün Ankara’nın göbeğinde bulunan ve herkesin bulunduğu kapılardan girilerek yapılan görüşme neden Hükümeti rahatsız etti?

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Eğer Hükümet IMF’nin bazı dediklerini yapmaya başlamış ise asıl orada YÜRÜTMENİN başı olarak sorumlu ve yetkilileri izlemek gerekiyor.

Muhalefetin elinde hangi kurum ve yönetim yetkisi var da IMF heyeti ile görüşmeyi önemsiyoruz?

Yoksa sakladığımız bilgilerin açığa çıkmasından mı çekiniyoruz?

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Dün açıkçası yönetici=hükümet ama sorumlu=muhalefet tarzından bir ülke hayali geldi gözlerimin önüne.

İnşallah gerçekleri de öğreniriz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı