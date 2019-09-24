Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Hükümet IMF’nin dediklerini yapmaya başlamışsa asıl orada yetkilileri izlemek gerekiyor

IMF Türkiye’de 4. madde görüşmelerini Türkiye yönetiminde bulunan AK Parti yetkilileri ile sürdürürken neden muhalefet sorun oldu?

Önceki gün Ankara’nın göbeğinde bulunan ve herkesin bulunduğu kapılardan girilerek yapılan görüşme neden Hükümeti rahatsız etti?

Reklam

Eğer Hükümet IMF’nin bazı dediklerini yapmaya başlamış ise asıl orada YÜRÜTMENİN başı olarak sorumlu ve yetkilileri izlemek gerekiyor.

Muhalefetin elinde hangi kurum ve yönetim yetkisi var da IMF heyeti ile görüşmeyi önemsiyoruz?

Yoksa sakladığımız bilgilerin açığa çıkmasından mı çekiniyoruz?

Reklam

Dün açıkçası yönetici=hükümet ama sorumlu=muhalefet tarzından bir ülke hayali geldi gözlerimin önüne.

İnşallah gerçekleri de öğreniriz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

SON HABERLER

Devlet Bahçeli taburcu oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabah ‘üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş’ şikayetiyle kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu oldu.

Yargı paketi: Cinsel suç mağduru çocukların beyanları görüntülü kaydedilecek

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Yargı reformu’ paketi taslağında temel hak ve özgürlükleri genişletecek düzenlemelerden çok yargının işleyişi içindeki bazı aksaklıkları gidermeye ve birçok suçta yargılama yerine ‘ön ödeme, savcının belirlediği cezaya razı olarak yargılanmaktan kurtulma ya da dosya üzerinden mahkemenin karar vermesi’ gibi usullere yer verildiği ortaya çıktı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...