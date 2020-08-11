İbrahim Kahveci: Hesaplarda görülmeyen o kadar dolarlı ihaleler olmuş ki, kimse bilmiyor

Bu ülkenin geçmiş birikimleri satıldı.
Mevcut durumu borçlandırıldı
Ve son yılarda da geleceği satılıyor.
Hesaplarda görülmeyen o kadar Amerikan dolarlı ihaleler olmuş ki; kimse bilmiyor. Soruyorlar “nedir bunlar” diye. Diyorsun ki “ticari sır söyleyemem”.
O ticari sır dediklerin evlatlarımızın, torunlarımızın geleceği. Onların gelirlerini verdiğin bir kaç müteahhidin parası.
Nasıl ticari sırdır ki; parayı ödeyecek olana bilgi verilmiyor. Yani Türk Milleti bu parayı ödeyecek ama Millette bilgi verilmiyor.