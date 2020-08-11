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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Hesaplarda görülmeyen o kadar dolarlı ihaleler olmuş ki, kimse bilmiyor

Bu ülkenin geçmiş birikimleri satıldı.

Mevcut durumu borçlandırıldı

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Ve son yılarda da geleceği satılıyor.

Hesaplarda görülmeyen o kadar Amerikan dolarlı ihaleler olmuş ki; kimse bilmiyor. Soruyorlar “nedir bunlar” diye. Diyorsun ki “ticari sır söyleyemem”.

O ticari sır dediklerin evlatlarımızın, torunlarımızın geleceği. Onların gelirlerini verdiğin bir kaç müteahhidin parası.

Nasıl ticari sırdır ki; parayı ödeyecek olana bilgi verilmiyor. Yani Türk Milleti bu parayı ödeyecek ama Millette bilgi verilmiyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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