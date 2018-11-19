İbrahim Kahveci: Hazine garantili projelere ödemeler birkaç yıla 25-30 milyara ulaşır

O kadar çok Hazine garantili projeler sürüyor ki, bunlar boş boş duruyor ve Hazineden her yıl artan tutarda bunlara para ödenecek. Daha Çanakkale Köprüsü bile devreye girmedi. Daha devreye girmeyen sayısını bile bilmediğim şehir hastaneleri var. Daha yapımı süren ama kullanımı nerede ise imkansız havalimanları var.

Hepsine Hazine gelir garantisi verdi. Ve önümüzdeki yıllarda bu projelere milyarlarca lira akıtılacak.

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Sizce devletin kasasında vatandaşa hizmet için hiç geriye para kalacak mı?

Şimdi cicim ayları. Projeler devam ediyor ama ödemeler daha yeni yeni başlıyor. Şimdilik 13 milyar vs diyoruz. Bir kaç yıla bu rakam 25-30 milyar liraya çoktan ulaşır.

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Gelecek nasıl? Parlak mı? Siz karar verin…

İbrahim Kahveci’nin yazısı