İbrahim Kahveci: ‘Hazine garantili müteahhitler’e esir hale gelmiş bir devlet bütçemiz var

Adalet diyoruz ama anladığımız büyük binalar içinde Adalet Sarayları yaparak içi boş bir adalet meydana getiriyoruz.

Sağlık diyoruz ama içi acayip parasal döngülere bağlı Şehir Hastaneleri yaparak devasa beton yığınları oluşturuyoruz.

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Beton yığını ile kalkınma olmadığını aslında çoktan görmemiz gerekiyordu. Oysa hala en sıkıntılı dönemde, Millet can derdinde iken bile aklımız imar değişikliği ve beton rantına akıyor.

Bugün neden fakir kaldık ve fakir kalacağız diye kendimize sormamız gerekiyor.

Hazine Garantili Müteahhitlere esir hale gelmiş bir Devlet Bütçemiz var. Pandemi de bile Vatandaşa “Bankaya git kredi al” diyor ama Hazine’den doğru dürüst bir ödeme çıkartamıyoruz.

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İbrahim Kahveci’nin yazısı