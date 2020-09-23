İbrahim Kahveci: Güven endeksini artıran tavsiye ezeli ve ebedi dış düşmanlarımızdan gelmiş

Meğerse tüketicilerimizin güveni yüzde 33.2 artış göstermiş.

Bir ay önce 59.6 olan güven endeksi, bir ay sonra revizyonla 79.4’e çıkıyor.

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Eğer eski sistemde sorular sorulsaydı Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında 82.0 yerine 61.8 olacaktı.

Sadece dört soru artık sorulmuyor.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali

Bakın işte bu sorular hayatımızdan çıkınca her şey meğerse ne kadar güzel olabiliyormuş.

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Aslında bu güzelliği bize biz bahşetmedik. Ezeli ve ebedi dış düşmanlarımızdan gelmiş bu tavsiye.

Berlin, Paris gibi merkezleri olan AB’den gelmiş bu öneri.

Bir de ŞER GÜÇLER der dururuz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı