İbrahim Kahveci: Günü kurtarma yerine sürdürülebilir ekonomik iklim yaratmak fena mı olur?

Parasal genişleme, kredi dağıtma ve tüketime dayalı ekonomiyi canlandırma modelinin yarın bize daha büyük sıkıntılar getireceğini aslında bütün bu modelin uygulayıcıları da biliyordur. Bu çok basit bir kuraldır.

Olmayan bir paranızı, kazanmadığınız bir gelirinizi harcıyorsunuz. Bunun karşılığı oldukça ağır faturadır. Ama günü kurtarma adına yapılan bu adımlar daha büyük sorun biriktiriyor ve ona da yarın bakarız deniliyor.

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Ertelenen sorunlar ya da biriktirilen sorunlar bizim için önemli bir risk oluşturuyor. Yatırımcıların bize karşı açıkladıkları raporlar hep bu risklere dikkat çekiyor. Sonra da art niyetli olarak o uyarıları düşmanlık olarak ilan edip geçiyoruz.

Oysa uyarılara biraz göz atsak, uyarıları biraz dikkate alsak; ya da günü kurtarma yerine biraz da sürdürülebilir bir ekonomik iklim yaratmayı göze alsak fena mı olur?

İbrahim Kahveci’nin yazısı