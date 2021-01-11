İbrahim Kahveci: Gerçek hesabı sağlasalar, 1998’den bile daha fakir olduğumuz ortaya çıkacak

AK Parti ve Naci Ağbal eğer TÜİK ile gerçek bir GSYH hesabı sağlasalardı Türkiye’nin 1998 yılından bile daha fakir duruma düştüğü ortaya çıkacaktı.

Kağıt üzerinde 3 kat büyüdük söyleminin altının ne kadar boş ve gerçekten uzak olduğunu şimdi görüyor musunuz?

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3 kat büyüdük derken aslında 1998 yılından bile kişi başına daha fakir olduğumuzu size kimse söyleyebilir mi?

Ya da bugün aslında açıklanan verilerin gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu, hayatımızın sanal bir kıskaca alındığını nasıl öğrenebileceğiz?

Aksi halde bu sanal zenginlik söylemleriyle fakir ve işsiz olarak yaşamaya devam edeceğiz.

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İbrahim Kahveci’nin yazısı