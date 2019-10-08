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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Gelir seviyemiz düştüğü için paramızın daha büyük kısmı gıdaya gidiyor gibi gözüküyor

İki yıl önce (2017) yüzde 7,5 büyüme oranımız vardı. Daha refah içinde yaşıyor, daha lüks tüketim yapabiliyorduk. Şimdi öyle değil… Artık gelir seviyemiz düştüğü için mesela paramızın daha büyük kısmı gıdaya gidiyor gibi gözüküyor.

TÜİK hesaplarına göre 2020 liralık net asgari ücreti sabit kabul ettiğimizde 2017 yılında paramızın yüzde 21.77’si olan 439.75 lirayı gıdaya harcıyorduk. Bu tutar 2019 yılında yüzde 23.29 oranı ile 470.46 liraya yükseldi. Kısaca gıdaya harcanan paramız (gelir düşüşünden dolayı diğer lüks harcama azalınca) bugünkü asgari ücretin 30.70 lirası, ya da yüzde 6.98’i oranında artış gösterdi.

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İbrahim Kahveci’nin yazısı

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