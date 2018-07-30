İbrahim Kahveci: Finansal krizin yerini reel kriz alıyor

en artık finansal krizin bittiğini düşünüyorum. Yani dövizde ve faizde yeni yükseliş dalgaları -’mevcut siyasi şartlar dahilinde’- beklemiyorum. Arayan soranlara “Artık dövizden veya faizden yeni yükselişler ve korkular beklemeyin; artık yeni sorununuz iç talep olmalı”diyorum.

İşin bir başka izahı şu; krizin finansal tarafı önemli oranda gerçekleşti. Bundan sonra finansal göstergelerde bize özgü ekstra hareketler görmemiz daha düşük ihtimal. Ama şimdi asıl sorun iç talepte başlıyor. Yani, finansal krizin yerini reel kriz alıyor.

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Bu görüşümü değiştirecek şu ihtimali de hesaba katalım: Kamu aşırı bütçe açığı ile iç talebi yine körükleyebilir. O zaman reel kriz yerine yeniden finansal kriz devam eder. Ve bir süre sonra çok ama çok daha büyük reel krizle yüzleşiriz. Ama yok, kamu zaten mevcut açıklarla kalsa bile finansal kriz yerini soğumaya bırakır ve geçmişin günahlarını reel sektör olarak ödemeye başlarız.

İbrahim Kahveci’nin yazısı