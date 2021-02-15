İbrahim Kahveci: Fakülte açarak aslında işsizlik kampları oluşturuyoruz

Bugün Almanya ile nüfusumuz yaklaşık olarak aynı seviyelerde yer alıyor. Ama Almanya’da üniversiteli öğrenci sayısı -yabancı talebine rağmen- Türkiye’nin 1/3’ü civarındadır.

Acaba kim yanlış yapıyor?

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Şu soruyu soralım: Bu ülkede Almanya’nın iki katı üniversiteli okuyorsa neden işverenler ‘Vasıflı eleman bulamıyoruz’ diyorlar.

Yılda 3-5 bin ihtiyacımız olan bir alanda 60-70 bin mezun vererek kime hizmet ediyoruz? Atanamayan öğretmen kavramı mı olur yoksa boşu boşuna okutulmuş öğretmenler mi?

Küçük ilçelerde dahi üniversite fakültesi açarak aslında işsizlik kampları oluşturuyoruz. O gençler orada boşu boşuna 4-5 yıllarını geçiriyorlar. Mezun olduklarında da okudukları alanda iş bulmalarına imkan olmayacak.

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Oysa o yılları meslek öğrenilecek yıllardı.

Okuyarak geleceklerini kaybettiriyor ve bir ömür boyu mesleksiz bir gençlik yetiştiriyoruz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı