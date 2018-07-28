İbrahim Kahveci: Fakir yemedi konuta harcadı, zenginin ise ulaşımı lüksleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ait ‘Hanehalkı Tüketim Harcaması’ sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2017 yılında en yüksek harcamayı yüzde 24,7 ile konut ve kiraya yapmışız. İkinci sırada ise yüzde 19,7 ile gıda ve alkolsüz içecekler geliyor. Üçüncü sırada da yüzde 18,7 ile ulaştırma harcamaları yer alıyor. Bu üç harcama kalemi, toplam harcamalarımızın yüzde 63,1’ini oluşturuyor. 2002 yılında ise bu üç harcamanın toplam payı yüzde 62,7 oranındaydı.

2002 yılına göre bu üç kalem harcama payı çok değişmemiş olmasına rağmen, kendi içlerinde büyük değişim gösterdi. Mesela 2017 yılında gıdaya yapılan yüzde 19,7 oranındaki harcama, 2002 yılında yüzde 26,7 pay alıyordu. Hatta konut ve kiraya yapılan harcamanın payı da 2002 yılında yüzde 27,3’den 2017 yılında yüzde 24,7’ye geriledi. Ama bunun yerine ulaşıma yapılan harcama artışı geldi. Türkiye’de 2002 yılında ulaşıma yapılan harcama, toplam harcamalarımızın yüzde 8,7’sini oluşturuyordu. Ama geçen yıl bu oran yüzde 18,7’ye çıkmış oldu.

Reklam

İbrahim Kahveci’nin yazısı