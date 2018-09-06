İbrahim Kahveci: Faiz artırmadan bu işin çözülmeyeceğini görüyoruz

Kamu bütçe disiplini yaparken, savurgan giderleri kısmalı ama üretimci özel sektör beraberliklerini tam tersine desteklemelidir. Özel sektöre “Git bankaya yüzde 40 faizle kredi çek ve benim paramı öde” denilmemeli. Hatta kamunun özel sektör borçları bile derhal ödenme yoluna gidilmeli.

Aksi halde zincirleme ödeme zorlukları çok sayıda firmayı mali kıskaca alacaktır.

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Gelelim faiz meselesine. Tek başına faiz artırımı ile işin çözüm olmayacağını Arjantin’den biliyoruz. Ama faiz artırmadan da bu işin çözülmeyeceğini görüyoruz.

Bu millet neden bankalarda 180 milyar dolar mevduat taşıyor? TL yeterince kazandırmadığı için olmasın…

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İbrahim Kahveci’nin yazısı