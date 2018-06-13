İbrahim Kahveci: Erdoğan’ın yaptırdığı köprü ve otobanlar bayramda paralı olmaya devam edecek

Dün Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bayramda köprülerin ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Ülkemizde her bayramda köprüler ve otobanlar ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Lakin şimdi bir şartla oluyor;

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Rahmetli S. Demirel’in yaptırdığı 1. köprü bedava

Rahmetli T. Özal’ın yaptırdığı 2. köprü ve otobanlar bedava

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ama

Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptırdığı;

Avrasya Tüneli

Osman Gazi Köprüsü

Yavuz S. Selim Köprüsü

ve otobanları bayramlarda da paralı olmaya devam edecek.

Bence bu sorun bir an önce çözülmeli. Demirel ve Özal’ın zamanında yapılan köprü ve otobanlar Türk Halkına bedava olacak ama Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zamanında yaptırılan köprüler ve otobanlar bayramlarda bile paralı olamaya devam edecek. Olmaz böyle…

İbrahim Kahveci’nin yazısı