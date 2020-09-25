İbrahim Kahveci: Erdoğan’ın teorisi nasıl bir anda çöpe atılabildi

Şirketler faaliyetlerine faiz maliyetini ekleyerek ürün veya hizmet sunmaktadır. Bu açıdan bakınca, faizi düşürdüğümüzde maliyetler de düşmektedir. Böylece enflasyon da düşüş göstermektedir.

Evet, teori buydu.

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Enflasyonu düşürmek için faizlerinde düşürülmesi gerekiyordu.

Ama olmadı.

Aksi görüştekiler topluma hain faiz lobicileri olarak sunuldu. Faiz artırmak ile hainlik arasında baskı oluşturuldu.

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Ama o da ne?

Ve dün Merkez Bankası hükmünü yitirmiş olan tabela faizini 8,25’ten 10,25’e yükseltti. Açıkçası benim hiç beklemediğim bir hareket oldu.

Meydanlarda Millete sunulan teori nasıl bir anda çöpe atılabilirdi. Oysa bu teori Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teorisiydi.

Millet bu teori üzerinden yıllarca bir maliyet ödüyor. Sabırla bu teorinin güzel ve mutlu sonuçlarını bekliyordu.

Ne oldu teorimize?

Nasıl bir anda tam tersi istikamete döndük?

Şimdi Millete bunu kim izah edecek?

Kim faiz lobicisi oldu?

İbrahim Kahveci’nin yazısı