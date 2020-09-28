İbrahim Kahveci: Erdoğan’ın faiz teorisi raftan kalktı ama 2 trilyon lira maliyetle

Enflasyonu düşürmek için yapmamız gereken yol haritasını Cumhurbaşkanı Erdoğan çizmiş. “Faizi indireceksin ki, enflasyon düşsün” demiş.

Peki bu sadece bize ait olan teori başımıza ne işler açtı?

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Son hızlı faiz indirimi 26 Temmuz 2019’da başladı. Yabancı para mevduatı 216 milyar dolardı. Dolar kuru ise 5,60 seviyesindeydi.

Şimdi yabancı para mevduatı 243 milyar dolara çıktı. Dolar kuru ise 7.70’e.

Sanayici ile her buluşmasında ‘yatırım ve büyüme için düşük faiz’ teorisinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Gaziantep’te 300 fabrika açılış töreninde konuştu. Ama bir gün önce faiz artıran Merkez Bankası vardı ve Cumhurbaşkanı konuşmasında kendi ‘FAİZ TEORİSİNE’ hiç girmedi.

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Teori raftan kalktı. Ama 2 trilyon lira maliyetle.

Ya da GSYH’nın yarısını götürerek.

İbrahim Kahveci’nin yazısı