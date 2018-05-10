İbrahim Kahveci: Enflasyonu faizlerin yükselttiği tezi galiba kaldırıldı

Hani sıkça kullanıyorum ya; bir sorunun çözümü önce doğru teşhis ile başlar. Teşhis yanlış konulursa tedavi de hiçbir işe yaramaz.

Bakın Merkez Bankası faizleri uzunca bir süredir piyasasın oldukça gerisinde artırıyor. Oysa Merkez Bankası çok cesur olsaydı ve zamanında sert önlem alsaydı ne faizler buraya kadar çıkardı, ne de kurlar bu kadar yükselirdi.

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Mehmet Şimşek enflasyonu faizlerin artırdığı yanlış tezini yere yıktı. Enflasyonun kurlardan yükseldiğini ilan etti. Bu cümle bile piyasaların rahatlamasına yetti. Enflasyonu faizlerin yükselttiği tezi bu ülkeyi bir ekonomik krizin içine sokmak üzereydi. Ve galiba bu tez artık kaldırıldı. Mehmet Şimşek Merkez Bankası’na bağımsızlık güvencesi de aşıladı ve piyasaları rahatlattı.

Sadece doğru teşhis bile doları bu kadar düşürdüyse, doğru tedavinin nereye düşüreceğini varın siz hesaplayın. Bu kadar basit.

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İbrahim Kahveci’nin yazısı