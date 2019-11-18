İbrahim Kahveci: Emeklilik sistemi AK Parti’nin 2008 reformu ile adeta kilitlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün EYT konusunda yaptığı açıklamada “Tutturmuşlar erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Arkadaşlarıma söylüyorum; beni bu yola asla teşvik etmeyin. Ülkeme zararı olan şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum” dedi.

Haklı mı? Bence ilk bakışta haklı… Ama sorunun diğer tarafından bakınca gerçekten haklı mı?

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Bugün emeklilik sistemi AK Partinin 2008 reformu ile adeta kilitlendi. İnsanlar çalıştıkça emekli maaşları düşüyor. Niye çalışmak istesinler ki?

Bugün AK Parti şu gerçeği kabul etmezse sorun hiç düzelmez. EYT olmadan bile SGK resmen battı batıyor noktasında. Hatta bugünün SGK’sı eskinin SSK’sından daha batık durumda.

İbrahim Kahveci’nin yazısı