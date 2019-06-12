İbrahim Kahveci: Elektrik zammı kapıda bekliyor

Bugün ülkemizde elektrik üretim şirketleri önemli bir kredi-batık sorunu yaşıyor. Sektörü kurtarmak için bankalar birleşerek özel bir ‘enerji fonu’ kurma aşamasında.

Diğer tarafta ise büyük bir iç ekonomik kriz yaşayan Türkiye ekonomisine yönelik çözüm yolları aranıyor. İmalat sanayini canlandırmak için talep tarafına teşvikler verilirken, maliyet azaltıcı önlemlere gidilemiyor.

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Yazının girişinde de verdiğimiz gibi, en yüksek girdi sektörünün enerji olduğu düşünüldüğünde, burada yapılacak indirimlerin faydası kendini katlayarak geri ödeyecektir. Fakat maliyet yapısına ve nakit döngüsüne bakıldığında böyle bir imkanın da sektörün kamu kesimi tarafından sunulması oldukça zor gözüküyor.

Kısaca diyeceğimiz o ki; galiba seçimlerden sonra ciddi bir elektrik zammı kapıda bekliyor. Elektrik şirketlerini kurtarmanın başka bir yolu kalmadı.

İbrahim Kahveci’nin yazısı