İbrahim Kahveci: Ekonomiye kamu eliyle aşırı bir harcama ve kredi enjekte edilerek kriz durdurulmaya çalışılıyor

Bankacılık sektöründe 2018 ağustos ayında başlayan kredi ve mevduat daralması 18 ocak haftasından sonra yerini genişlemeye bıraktı. Ama bu genişleme özellikle kredi tarafında kamu bankaları eliyle yaşanıyor.

Kamu bankalarının 30 milyar liraya yaklaşan kredi artışı özellikle yabancı bankaların kredi daralması (-5,6 milyar TL) ile toplamda daha az etkili oldu. Fakat devletin para muslukları sadece kamu bankaları vasıtası ile yaşanmıyor. Özellikle bütçe harcamalarında da hız aşırı artışla şubat ayında da devam etti.

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İlk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre harcamalarını yüzde 46,5 artıran Ankara, böylece sadece şubat ayında 25,9 milyar lira nakit açığı vermiş oldu. Böylece ekonomiye kamu eliyle aşırı bir harcama ve kredi enjekte edilerek kriz durdurulmaya çalışılıyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı