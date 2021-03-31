İbrahim Kahveci: Ekonomide yeniden durağan ve içe kapanış dönemi geldi

Artık ekonomide yeniden durağan ve içe kapanış dönemi gelmiştir. Ve bunun asıl faturası da alt eğitim grupları ile hizmetler sektöründe yaşanacaktır.

2017’den beri yerinde sayan ve istihdam yaratamayan bir ekonomide Millet daha ne kadar bekleyebilir?

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Soru sanırım burada…

10 milyonu aşan işsizler ordusu ne yapacak? Yeni katılımcılar ile daha da büyürken, nasıl bir davranış sergileyecek?

Acaba şer güçler teorisi ile avunup aç ve fakir şekilde evde oturmaya mı devam edecekler, yoksa yeter artık mı diyecekler?

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Ama burada bir başka mesele şu: Yeni yetişen ve hayata yeni atılan gençler ne olacak?

Onların hayatlarından 4 yıl çaldık ve daha ne kadar bekletebileceğiz?

Kısaca işimiz epeyce zor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı