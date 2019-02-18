Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Düzeni sürdürmek için sıra özel sektörü batırmaya geldi

Ankara uzun yıllar yabancı parası (şer güçlerin) ile şişmanladı. Şimdi demokrasi, adalet, güvenilirlik vs kaybettik ve yabancı o kadar para vermiyor. Sn Binali Yıldırım’ın TÜSİAD konuşmasında değindiği gibi; “Geri ödeme zamanı geldi…”

Şer güçler para vermeyince içerde şirketlere baskı uygulamaya başladık: “Onun fiyatını indir, bunun kredisini düşür vs vs”.

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Kısaca yabancıdan para kesilince düzeni sürdürmek için sıra özel sektörü batırmaya geldi.

Yarın ayakta kim kalır, kim iş verir, kim vergi verir bilmiyorum. Ama gittiğimiz yolu değiştirmekten daha iyi çözüm yolu var mı?

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İbrahim Kahveci’nin yazısı

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Kuran kursunda cinsel istismar davası: İki sanığa hapis, üç sanığa beraat

Konya’da, 16- 18 yaşlarındaki beş öğrencinin, yatılı Kuran kursunda 11- 12 yaşlarındaki beş erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Ö.Ş. ve E.A.’ya, ikişer yıl altışar ay hapis cezası vererek, cezalarını erteledi. Tutuksuz üç sanığın ise haklarında şikayet olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

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