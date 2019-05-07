İbrahim Kahveci: ‘Düzenbazları, hırsızları ve hainleri seçen halk kurban değil, suç ortağıdır’

22 Şubat 2019 tarihli yazıdan:

“Dün itibari ile işsiz sayısından 1 kişi eksildi. Hem de çok ama çok acı bir şekilde. Tekirdağ’da yaşayan Saffet G. arkasında bir not bırakarak intihar etti. Notta şöyle diyordu, “Bana mezar yaptırmayın. Sadece bir mezar taşı olsun. Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım.”

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Evet, varlıktan bunalan bir toplum olmuşuz.

En azından iktidar ve ortağı blok partisi bu yönde.

Eğer doğru ise şu söz ne kadar da doğru ifade ediyor: “Rüşvetçi politikaları, düzenbazları, hırsızları ve hainleri seçen halk kurban değil, suç ortağıdır.” George Orwell.

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Ben de aynı şeyi söylüyorum: Hepimiz sorumluyuz! Ama hepimiz….

06 Şubat 2019 yazıda da şöyle demiştim:

“Bugün bile 4 milyona dayanan işsizlik çok ciddi bir sosyal problemdir. Yarın bu sayı 5 milyona geldiğinde ne yapacağız? Sosyal sorunları, intiharları, boşanmaları, aile içi geçimsizlikten doğan cinayetleri vs vs nasıl çözeceğiz?”

İbrahim Kahveci’nin yazısı