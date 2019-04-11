İbrahim Kahveci: Dün açıklanan reform değil milletten para toplama paketiydi

Dün yeni bir reform paketi açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak şöyle dedi: “Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi daha etkin hale getireceğiz.”

Aslına dün bir reform paketi açıklanmadı. Resmen devlet olarak Milletten para toplama paketi açıklandı.

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Hükümet asgari ücretliyi kanunla koruyup vergisini az tutuyor ama ya biraz okumuşların durumu ne olacak?

Hatta biraz daha fazla okumuşlar!

İşte onların vay haline… Vergi üstüne vergi ile eziliyorlar.

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Ülkelerin kaderini bu orta sınıf denilen kesim belirler. Genellikle parti değiştiren, doğruyu arayan bu kesimdir. Hataları cezalandıran, takım tutar gibi parti tutmayan bu kesimdir.

Nitekim son seçimlerde de bunu gözlüyoruz.

Ve Sayın Bakan Berat Albayrak yeni reform paketi ile tabiri caiz ise biraz okuyan meslek-kazanç gruplarına müjdeyi verdi:

-Kurumların vergisi düşecek

-Gelir vergisinde artan oran daha etkin hale getirilecek.

Geçmiş olsun…

İbrahim Kahveci’nin yazısı