İbrahim Kahveci: Doğalgazda indirim olmayacağının kanıtını aslında Albayrak açıkladı

Geçen yıl 250 dolar ödediğimiz gaza bu yıl 190 dolar boru hattından ve 90 dolar da LNG hattından ödeyerek gaz maliyetini çoktan 150 doların altına indirdik bile.

Ama bu indirimi maalesef vatandaşa 1 kuruş bile yansıtmadık.

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İşte o nedenle diyorum; doğalgazı bedava verseler de biz Millete indirim yapmıyoruz.

O nedenle seçimlerde oy tercihi ile yönetime sahip çıkılırsa indirim gelir denilecek. Aksi halde boş vaatlerle avunmaya ve kışın da üşümeye devam ederiz.

Kimse boşuna sevinç haberlerinin cebe yansımasını beklemesin. O iş başka… Siz ülkenizin rezerv bulması ile sevinmeye devam edin ama kışın da üşümeye alışın.

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Doğalgazda indirim olmayacağının bir başka kanıtını da aslında Berat Albayrak açıkladı: BOTAŞ ve TPAO halka arz edilecek. Bu ne demek?

Bunun anlamı şu: BOTAŞ ve TPAO kamusal iş, yani maliyetine satış yapmayacak. Özel sektör gibi kar edecekler ve bu kamusal şirketleri Millete satıp yeniden Milletin parasını alacaklar.

İbrahim Kahveci’nin yazısı