İbrahim Kahveci: Dizel araçlar yandı

(…) nerede ise, benzin ile mazot arasında hiç fiyat farkı kalmadı. Hatta söylenen doğru ise, mazotta 27 kuruş daha indirim olursa pompaya yansımadan ÖTV’den indirilecek. O zaman benzin ile mazot fiyatı eşitlenmiş olacak.

Aklıma hemen ülkemizdeki araçların yakıt dağılımı geldi. Mazot ve benzinli araçlara baktığımızda yüzde 40’a yüzde 60 fark var. 3,1 milyon adet benzinli araca karşılık 4,5 milyon adet mazot kullanan araç var.

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Acaba mazot üzerinden gizli zam mı yapılıyor?

Anlayacağınız fiyatı daha ucuz diye alınan dizel araç sahipleri epey ilginç bir durumla karşı karşıya. Yıllardır alışılan görece ucuz mazot gitti, yerine daha pahalı mazot geldi.

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En azından yeni araç alırken, artık mazotun daha pahalı olduğunu düşünmek gerekiyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı