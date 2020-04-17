İbrahim Kahveci: Dış kaynak bulamazsak 10 liralık SMS ile bu ülkede sorunlar çözülmez

Biz bize yetiyor muyuz gerçekten? Yetersek neden sık sık 10 lira bağış isteği mesajları geliyor da, bedava maske mesajları gelmiyor?

Eğer dış kaynak bulamaz, içerde de itibarımızdan tasarruf etmez ve kaynak oluşturamazsak 10 liralık SMS ile bu ülkede sorunlar çözülmez.

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IMF, FED vs dış kaynaklar zaten bizim gibi 90 ülkeye bu parayı öylesine vermiyor. “Sen halkının sağlığını düşün ve o sorunu çöz” diye veriyor.

Kısaca şu zor günlerde millet can derdinde iken para hesabını milletimiz lehine yapmamız gerekiyor.

Çünkü restlerin faturasını millet ödüyor.

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İbrahim Kahveci’nin yazısı