İbrahim Kahveci: Demokrasi ne kadar zayıflamışsa, aynı oranda TL de zayıflamıştır

Emsal ülkelere göre yaklaşık olarak 1 dolar 2,5 lira etmesi gerekiyor. Oysa bugün 1 dolar 4,0 liranın üzerinde. Bu olumsuz büyük fark son günlerin Suriye olayı da değildir. Bu fark ilk olarak Mayıs 2016’da seçilmiş Başbakan’ın seçilmemiş Başbakan değişimi ile açılmaya başlamıştır. Açın grafikleri karşılaştırın. Aslında sonuç çok net: Ne kadar demokrasi zayıflamışsa, aynı oranda TL’de zayıflamıştır. TL’yi zayıflatan da yatırımları azaltan da faiz oranı değildir. Asıl unsur demokrasi olayıdır. Aslında bütün grafikler bu sonucu gösteriyor ama kimse çok net ifade edemiyor.
SON HABERLER
Macron: Suriye saldırısıyla Türkiye’yi Rusya’dan ayırdık
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye’ye saldırarak Türkiye’yi Rusya’dan ayırdığını söyledi.
Çiflik Bank’ın kurucusunun yeni fotoğrafı çıktı: Aqua Park’ta bir CEO…
Yüksek kar payı vaadiyle topladığı paralarla ortadan kaybolan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın, Dubai’de lüks bir otelde tatil yaparken görülen fotoğrafı ortaya çıktı.
‘Meclis etkisiz olacak’ endişesi: AKP ve CHP’li vekillerin hedefi belediye
AKP’li ve CHP’li vekillerin, Meclis’in etkisizleşeceği düşüncesiyle belediye başkanlıkları için birbirleriyle yarıştıkları öne sürüldü.
Umrecileri kandıran firma yetkilileri serbest: Ya parayı verin ya umreye götürün
Kahramanmaraş’ta 68 kişiden “Sizi umreye götüreceğiz” diye para alıp, daha sonra bu kişileri Şanlıurfa Balıklı Göl’e götüren firmadan dört kişi, zararı karşılamaları şartıyla serbest bırakıldı.
Bozdağ’dan Macron’a: Suriye’de kimsenin yanında ya da karşısında değiliz
Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye’de ‘hiçbir ülkenin yanında ya da karşısında olmadıklarını’ söyledi.