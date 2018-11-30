İbrahim Kahveci: Çiftçiye yansımayan aşırı bir gıda pahalılığı ile karşı karşıyayız

Tamam elbette hemen şu soruyu soracaksınız: “Sen hiç markete-pazara gittin mi?”

Dün akşam gazeteden çıktıktan sonra bir marketin meyve-sebze reyonuna baktım. Öylece….

Reklam

Film seyreder gibi seyrettim.

5.0 liradan düşük meyve yoktu.

Reklam

Sebze deseniz aynı. Maydanoz, roka, nane gibi bağla satılan ürünlerin bağ fiyatı 2,0-2,5 lira.

Ben o fiyatları seyrederken aklıma şu soru geldi: Bu fiyatların küçük bir kısmı dahi çiftçinin eline geçmiş olsa şehirlerde kimse kalmaz.

Herkes köyüne geri dönmek için fırsat kollar.

Jim Rogers’in meşhur biz sözü vardı: 2008-09 küresel krizinde “Bundan sonra çiftçiler Lamborghiniye binecek” demişti.

O söz gelişmiş ülkelerde karşılık bulmadı. Hatta gelişmekte olan ülkelerde de… Hatta aynı iklime sahip olduğumuz komşumuz olan ülkelerde de… Ama Türkiye’de raflarda karşılık buldu. Çiftçiye yansımayan aşırı bir gıda pahalılığı ile karşı karşıyayız.

İbrahim Kahveci’nin yazısı