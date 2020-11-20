İbrahim Kahveci: Çalışmadık, üretmedik ve esir olduk

Bu kesimde işler böyleymiş. Dün beyaz denilene bugün çok rahat siyah denilebiliyor ve bu da sadece politika oluyormuş. Ama muhalefetin 40 yıl önceki bir harfi bile sorgulanabiliyor; o başka tabii.

… finansal dengelerde aslında çok değişen bir şey yok. Sadece bir algı verildi ve işler düzeldi sanılıyor.

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Oysa asıl acı faturayı vatandaş ödeyecek.

Krediler pahalaşınca ekonomi soğuyacak, talep düşecek ve ardından işler kesilecek. Esnaf zaten “sonbahar yaprakları gibi dökülecek”.

Ama tersi durum zaten felaketti. Parasal genişleme ve kur artışı zaten felakete gidiyorduk.

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Anlayacağınız ekonomiyi finansal piyasalara esir ettik. Çalışmadık, üretmedik ve esir olduk.

İbrahim Kahveci’nin yazısı