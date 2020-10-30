Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Bu ülke batarken siz nerde yer aldınız? Neyi alkışladınız, neye destek verdiniz?

2013 yılında 100 dolara alınan bu firmalarımız bugün 15 dolara alınabiliyor. Değerleri yüzde 85 erimiş durumda.

Şimdi kendi kendimize soralım: Bir ülke bu kadar batarken yönetim ne yapıyor? Ya da Ülkemiz yönetiliyor mu?

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İşte kritik cümle burada…

Ülke gerçekten yönetiliyor mu? Ya da kim için, kimin çıkarları için yönetiliyor?

Söylemle eylem nasıl bu kadar ters olabiliyor? Yerli ve Milli söylemi ile Ülkemiz yabancılara nasıl peşkeş çekilecek noktaya geldi?

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Lütfen birazcık düşünelim. Kendimiz için olmasa bile evlatlarımız için düşünelim…

Bu ülke batarken siz nerde yer aldınız? Neyi alkışladınız, neye destek verdiniz? Hangi kadrolarda yer aldınız?

Tarih hepimizi yazacak; unutmayın.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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